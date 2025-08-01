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01 серпня 2025, 13:33

На Харківщині презентували програми підтримки ветеранів

01 серпня 2025, 13:33
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фото: Харківська ОВА
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Понад 2 тисячі ветеранів війни зареєстровано в Дергачівській громаді на Харківщині. Серед них — 1657 учасників бойових дій, 217 людей з інвалідністю внаслідок війни та 380 членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

За сприяння Харківської обласної військової адміністрації в громаді провели виїзну зустріч у межах акції "Турбота поруч". Метою заходу стала всебічна підтримка ветеранів війни, демобілізованих військовослужбовців і членів їхніх родин.

Під час зустрічі учасників ознайомили з діючими державними та місцевими програмами підтримки: компенсаціями на житло, медичною реабілітацією, освітніми можливостями для ветеранів і їхніх дітей, програмами професійного навчання, працевлаштування та розвитку власної справи.

Окрему увагу приділили роботі фахівців із супроводу ветеранів на рівні громади, а також питанням інформування родин військовополонених.

"Підтримка тих, хто захищав Україну зі зброєю в руках, є одним із пріоритетних завдань держави. Наш обов’язок — створити гідні умови для повернення до цивільного життя", — наголосила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Зустріч завершилася відкритим діалогом у форматі "питання–відповідь", під час якого учасники отримали персональні консультації та змогли оформити необхідні звернення.

Подібні виїзні заходи допомагають ефективніше координувати зусилля усіх служб та швидше реагувати на запити ветеранів і їхніх родин, кажуть в ОВА.

Нагадаємо, Харківська ОВА продовжує роботу з працевлаштування ветеранів. На сьогодні у громадах області вже працює понад 70 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.

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