Грошова підтримка для військових: у Куп'янську затвердили нові виплати
У Куп'янській міській територіальній громаді запровадили одноразову матеріальну допомогу для військовозобов’язаних, які призиваються до лав ЗСУ
Про це повідомила пресслужба Куп'янської МВА, передає RegioNews.
Зазначається, що за підтримки Харківської ОВА розпорядженням начальника Куп'янської міської військової адміністрації від 30.04.2024 року № 208/1 внесені зміни до Комплексної програми соціального захисту населення.
Зокрема, виплата одноразової допомоги здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету у таких розмірах:
- 10 000 гривень — військовозобов'язаним, призваним за мобілізацією;
- 50 000 гривень — військовозобов’язаним, які проходять службу за контрактом.
Нагадаємо, Харківська ОВА продовжує роботу з працевлаштування ветеранів. На сьогодні у громадах області вже працює понад 70 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.
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