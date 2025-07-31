На Харківщині стартував проєкт із підготовки фахівців зі спеціальної освіти: усі подробиці

фото: Харківська ОВА

Харківська ОВА та ЮНІСЕФ реалізують проєкт і з підготовки фахівців зі спеціальної освіти. Наразі в регоні зареєстровані 7,2 тисячі дітей з інвалідністю та понад 13,7 тисячі дітей з особливими освітніми потребами

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

За словами очільника військової адміністрації Олега Синєгубова, через війну дітям з особливими освітніми потребами та дітям з інвалідністю зараз складніше — це впливає на їхній емоційний і фізичний стан. Щоб створити для них рівні і комфортні умови для навчання, Харківська ОВА разом з ЮНІСЕФ та Харківським педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди готують спеціалістів зі спеціальної освіти.

"Спеціалісти надають послуги дітям в тергромадах регіону на базах Інклюзивно-ресурсних центрів та закладів загальної середньої освіти", – зазначив Синєгубов.

У межах програми "Освіта незламної Харківщини" та за підтримки Харківської ОВА профінансовано навчання 139 освітян із 20 громад. З 2026 року проєкт розшириться на 23 громади з підготовкою 140 магістрів. Для ХНПУ закуплено сучасне обладнання для корекційної роботи з дітьми.

Університет готує фахівців за напрямками логопедії, корекційної психопедагогіки, тифлопедагогіки, сурдопедагогіки. У 2025 році підвищили кваліфікацію понад 100 педагогів, а з вересня почнуть навчання ще 203 фахівці.

Наприклад, у Златопільській громаді 7 фахівців навчаються на магістрів, а 23 спеціалісти вже працюють із дітьми з особливими потребами.

Як відомо, Харківська обласна військова адміністрація продовжує працювати над підтримкою економічної активності та розвитку громад, а також над підтримкою найбільш вразливих громадян. Нині ОВА спільно з ЮНІСЕФ також реалізує в області пілотний проєкт психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу.