Влада Харківщини допомагає знайти роботу ветеранам

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Харківська ОВА продовжує роботу з працевлаштування ветеранів та підвищення кваліфікації водіїв з числа осіб з інвалідністю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Питання підтримки та допомоги Захисникам і Захисницям та членам їх сімей перебуває на особистому контролі начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Харківська обласна військова адміністрація продовжує реалізацію ветеранської політики. Одне із ключових завдань – допомога ветеранам у реінтеграції до цивільного життя та працевлаштування. В громадах Харківської області вже працює понад 70 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, які готові допомогти всім бажаючим працевлаштуватись, в тому числі в системі МВС, а також відкрити власну справу", - зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Також за підтримки Харківської ОВА активно реалізовується проєкт підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни. Зокрема за кошти обласного бюджету було придбано та переобладнано навчальний автомобіль для визначеної категорії осіб.

Нагадаємо, Харківщина – серед лідерів у реалізації послуг з охорони психічного здоров'я.