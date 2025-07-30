На Харківщині створять Меморіальний комплекс полеглим Захисникам і Захисницям України

ілюстративне фото: Думка

Харківська ОВА оголосила прийом авторських ідей та концептуальних рішень для створення Меморіального комплексу, присвяченого памʼяті Захисників і Захисниць, які віддали життя за незалежність і свободу України

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської обласної військової адміністрації.

Мета ініціативи — вшанування героїв, формування простору національної памʼяті та створення гідного символу вдячності суспільства.

До участі запрошують:

фізичних осіб;

юридичних осіб;

творчі колективи;

архітекторів, митців, дизайнерів;

представників громадських організацій та ініціатив.

Подання має містити:

заяву у довільній формі з обовʼязковим зазначенням прізвища, імʼя, по батькові;

контактний телефон;

електронну пошту.

Авторська пропозиція має включати:

концептуальний опис меморіального комплексу (формат, ідея, місія);

пояснення закладених символів і сенсів;

візуальні матеріали (ескізи, колажі, 3D-візуалізації) у форматах PDF або JPG;

відеопрезентацію (за наявності);

за бажанням — додаткові елементи або пояснення.

Пропозиції можна подати до 15 серпня 2025 року.

Контакти для надсилання матеріалів:

Електронна пошта: uprveterans@kharkivoda.gov.ua.

Телефон для довідок: ‪+38 (057) 752-09-06.

Зазначається, що Харківська ОВА з глибокою повагою ставиться до ініціатив і думок громадськості та з нетерпінням очікує на активну участь жителів області, представників творчих професій і громадських спільнот у формуванні концепції Меморіального комплексу на честь полеглих Захисників і Захисниць України.

"Спільними зусиллями створюємо простір, що гідно вшанує пам’ять героїв і стане символом нашої вдячності та єдності", — наголосили представники влади.