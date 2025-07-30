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30 липня 2025, 13:45

На Харківщині створять Меморіальний комплекс полеглим Захисникам і Захисницям України

30 липня 2025, 13:45
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ілюстративне фото: Думка
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Харківська ОВА оголосила прийом авторських ідей та концептуальних рішень для створення Меморіального комплексу, присвяченого памʼяті Захисників і Захисниць, які віддали життя за незалежність і свободу України

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської обласної військової адміністрації.

Мета ініціативи — вшанування героїв, формування простору національної памʼяті та створення гідного символу вдячності суспільства.

До участі запрошують:

  • фізичних осіб;
  • юридичних осіб;
  • творчі колективи;
  • архітекторів, митців, дизайнерів;
  • представників громадських організацій та ініціатив.

Подання має містити:

  • заяву у довільній формі з обовʼязковим зазначенням прізвища, імʼя, по батькові;
  • контактний телефон;
  • електронну пошту.

Авторська пропозиція має включати:

  • концептуальний опис меморіального комплексу (формат, ідея, місія);
  • пояснення закладених символів і сенсів;
  • візуальні матеріали (ескізи, колажі, 3D-візуалізації) у форматах PDF або JPG;
  • відеопрезентацію (за наявності);
  • за бажанням — додаткові елементи або пояснення.

Пропозиції можна подати до 15 серпня 2025 року.

Контакти для надсилання матеріалів:

Електронна пошта: uprveterans@kharkivoda.gov.ua.

Телефон для довідок: ‪+38 (057) 752-09-06.

Зазначається, що Харківська ОВА з глибокою повагою ставиться до ініціатив і думок громадськості та з нетерпінням очікує на активну участь жителів області, представників творчих професій і громадських спільнот у формуванні концепції Меморіального комплексу на честь полеглих Захисників і Захисниць України.

"Спільними зусиллями створюємо простір, що гідно вшанує пам’ять героїв і стане символом нашої вдячності та єдності", — наголосили представники влади.

Нагадаємо, днями прикордонники з громад Харківщини отримали партію дронів від американських волонтерів Грега Холта та Раяна Ворнера. Передача відбулася за сприяння Харківської ОВА.

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