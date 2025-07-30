На Харківщині створять Меморіальний комплекс полеглим Захисникам і Захисницям України
Харківська ОВА оголосила прийом авторських ідей та концептуальних рішень для створення Меморіального комплексу, присвяченого памʼяті Захисників і Захисниць, які віддали життя за незалежність і свободу України
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської обласної військової адміністрації.
Мета ініціативи — вшанування героїв, формування простору національної памʼяті та створення гідного символу вдячності суспільства.
До участі запрошують:
- фізичних осіб;
- юридичних осіб;
- творчі колективи;
- архітекторів, митців, дизайнерів;
- представників громадських організацій та ініціатив.
Подання має містити:
- заяву у довільній формі з обовʼязковим зазначенням прізвища, імʼя, по батькові;
- контактний телефон;
- електронну пошту.
Авторська пропозиція має включати:
- концептуальний опис меморіального комплексу (формат, ідея, місія);
- пояснення закладених символів і сенсів;
- візуальні матеріали (ескізи, колажі, 3D-візуалізації) у форматах PDF або JPG;
- відеопрезентацію (за наявності);
- за бажанням — додаткові елементи або пояснення.
Пропозиції можна подати до 15 серпня 2025 року.
Контакти для надсилання матеріалів:
Електронна пошта: uprveterans@kharkivoda.gov.ua.
Телефон для довідок: +38 (057) 752-09-06.
Зазначається, що Харківська ОВА з глибокою повагою ставиться до ініціатив і думок громадськості та з нетерпінням очікує на активну участь жителів області, представників творчих професій і громадських спільнот у формуванні концепції Меморіального комплексу на честь полеглих Захисників і Захисниць України.
"Спільними зусиллями створюємо простір, що гідно вшанує пам’ять героїв і стане символом нашої вдячності та єдності", — наголосили представники влади.
Нагадаємо, днями прикордонники з громад Харківщини отримали партію дронів від американських волонтерів Грега Холта та Раяна Ворнера. Передача відбулася за сприяння Харківської ОВА.