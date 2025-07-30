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30 липня 2025, 12:17

Психологічна підтримка в школах Харківщини: спільний проєкт ХОВА і ЮНІСЕФ

30 липня 2025, 12:17
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фото: Харківська ОВА
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Харківська обласна військова адміністрація продовжує працювати над підтримкою економічної активності та розвитку громад, а також над підтримкою найбільш вразливих громадян. Нині ОВА спільно з ЮНІСЕФ реалізує в області пілотний проєкт психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу

Про це повідомила пресслужба адміністрації, передає RegioNews.

За дорученням начальника ОВА Олега Синєгубова його заступниця Віта Ковальська зустрілася з представниками ЮНІСЕФ, Харківського педагогічного університету імені Сковороди та Харківського університету імені Каразіна. Обговорили пілотний проєкт з підтримки психічного здоров'я для учасників освітнього процесу в прифронтових громадах Харківщини.

Мета проєкту — створити ефективну систему підтримки для учнів, їхніх родин і працівників шкіл, щоб допомогти дбати про психічне здоров'я. Він охоплює 11 громад у Берестинському та Лозівському районах, де працюють школи, які беруть участь у програмі.

У межах проєкту проведуть різні тренінги та програми: базовий тренінг з психосоціальної підтримки, "Діти та війна", "Батьківство без стресу", "Самодопомога+", "Problem management+", "Психосоціальна підтримка для вчителів", "Уроки щастя" та інші.

У заходах візьмуть участь 465 педагогів: 135 учителів початкових класів, 330 учителів середньої школи, 32 психологи, 22 соціальних педагоги і 13 практичних психологів інклюзивно-ресурсних центрів.

Як відомо, проєкт реалізується в рамках всеукраїнської програми "Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською, за участі Координаційного центру з психічного здоров’я КМУ, Міністерства освіти і науки України та ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, на Харківщині до кінця року планують збудувати понад 30 укриттів для закладів освіти. Це дасть змогу організувати офлайн-навчання для більш як 40 тисяч учнів. Йдеться також про заклади загальної середньої освіти.

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