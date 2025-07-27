Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Під час засідання робочої групи "Прозорість і підзвітність" при Харківській обласній військовій адміністрації обговорили ключові інфраструктурні проєкти, які реалізуються у громадах Харківського та Богодухівського районів

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Участь у нараді взяли представники місцевої влади, військових адміністрацій, громадських організацій та експертного середовища. Основна увага була зосереджена на використанні бюджетних коштів - державних, місцевих і міжнародних - для об'єктів безпеки та охорони здоров'я.

Обговорення перспектив будівництва укриття

Серед основних ініціатив - будівництво протирадіаційного укриття для Малороганського ліцею у Вільхівській громаді. Після скасування тендеру через брак учасників, було ухвалено альтернативне рішення згідно з чинним законодавством. Договір із підрядником підписали 16 травня. Вартість робіт перевищує 40 мільйонів гривень. Кошти надаються з держбюджету, бюджету громади та Євросоюзу в межах ініціативи Ukraine Facility. Укриття розраховане на 150 осіб і дозволить частково відновити очне навчання. Проєкт також охоплює учнів Елітнянського ліцею, що постраждав від бойових дій.

Обговорення планів відновлення медичної інфраструктури у громадах

Інше важливе питання - капітальний ремонт будівлі Золочівської лікарні, яка двічі постраждала внаслідок ударів дронів. Зруйновані дах і несучі конструкції, пошкоджено систему опалення. Попередня оцінка вартості відновлення - понад 33,5 мільйона гривень. Заплановане повне оновлення даху, демонтаж пошкоджених елементів і використання сучасних будматеріалів. Робоча група також наголосила на потребі скласти покроковий графік виконання робіт.

Етапи реалізації проєкту

Крім цього, через ускладнену безпекову ситуацію тимчасово зупинено інвентаризацію земель у Вільхівській та Золочівській громадах. Учасники зустрічі домовилися продовжити обговорення наступних кроків з будівництва укриття у селі Мала Рогань разом із громадськими партнерами.

Раніше повідомлялося, на Харківщині до кінця року планують збудувати понад 30 укриттів для закладів освіти.