14:25  29 липня
Монет номіналом 10 копійок більше не буде: деталі від Нацбанку
13:11  29 липня
У Дніпрі посеред білого дня чоловік напав на літню жінку
07:32  29 липня
На Рівненщині з'являться мобільні блокпости
UA | RU
UA | RU
29 липня 2025, 16:10

На Харківщині посилюють підтримку ветеранів і сімей військових

29 липня 2025, 16:10
Читайте также на русском языке
фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

В Ізюмському районі за сприяння Харківської обласної військової адміністрації відбулася робоча зустріч у межах акції "Турбота поруч". У заході взяли участь ветерани, члени їхніх родин, представники органів місцевого самоврядування, соціальних служб і фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

Як зазначила заступниця начальника адміністрації Віта Ковальська, подібні зустрічі допомагають вдосконалювати Комплексну програму підтримки та ефективніше реагувати на запити громади.

"Робочі зустрічі з учасниками бойових дій та їхніми родинами мають велике значення, оскільки з їх допомогою відбувається вдосконалення й розширення Комплексної Програми підтримки Захисників і Захисниць та членів їх сімей", — наголосила посадовиця.

За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, у громадах Ізюмського району зареєстровано понад 4,2 тисячі ветеранів, з них 624 особи — члени родин загиблих Захисників і Захисниць.

Під час заходу обговорили:

  • соціальний захист та підтримку родин;
  • психологічну та юридичну допомогу;
  • питання пенсійного забезпечення;
  • навчання та працевлаштування ветеранів;
  • підтримку родин військових, зниклих безвісти або полонених.

Учасники також ознайомилися з заходами, що реалізуються у громадах Харківщини в межах Комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць України, а також відповідних місцевих ініціатив. Усі охочі могли отримати індивідуальні консультації та залишити звернення.

Нагадаємо, Харківська ОВА продовжує роботу з працевлаштування ветеранів. На сьогодні у громадах області вже працює понад 70 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ветерани працевлаштування Харківська область Харківська ОВА родина підтримка військовослужбовці
На Харківщині відкрили сучасну амбулаторію з доступом для людей з інвалідністю
29 липня 2025, 14:46
Харківщина отримала спецавто для реагування на надзвичайні ситуації
29 липня 2025, 11:52
Харківщина — серед лідерів за залученням грантів на відкриття бізнесу в громадах
28 липня 2025, 13:41
Всі новини »
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
Армія РФ скинула авіабомби на Костянтинівку в Донецькій області, є поранені
29 липня 2025, 17:19
На Полтавщині судитимуть чоловіка, який провів понад 2 тисячі операцій у забороненій системі WebMoney
29 липня 2025, 16:35
У Києві викрили лікарів, які за гроші допомагали ухилянтам виїжджати за кордон
29 липня 2025, 16:21
Жителька Одещини може сісти на 10 років за те, що підпалила солому односельця
29 липня 2025, 16:19
Удар по Кам'янському: у соцмережах показали, як після атаки виглядає пологовий будинок
29 липня 2025, 15:57
Вакансія міністра культури – це вакансія нового цензора
29 липня 2025, 15:45
Від мрії до бізнесу: як жінка з Чугуєва відкрила квітковий магазин завдяки гранту
29 липня 2025, 15:32
Жителі Волині організували бізнес на незаконному переправленні осіб через кордон
29 липня 2025, 15:30
На Буковині затримали поліцейського і спільника під час спроби вивезти ухилянтів до Молдови
29 липня 2025, 15:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »