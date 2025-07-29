На Харківщині посилюють підтримку ветеранів і сімей військових

фото: Харківська ОВА

В Ізюмському районі за сприяння Харківської обласної військової адміністрації відбулася робоча зустріч у межах акції "Турбота поруч". У заході взяли участь ветерани, члени їхніх родин, представники органів місцевого самоврядування, соціальних служб і фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

Як зазначила заступниця начальника адміністрації Віта Ковальська, подібні зустрічі допомагають вдосконалювати Комплексну програму підтримки та ефективніше реагувати на запити громади.

"Робочі зустрічі з учасниками бойових дій та їхніми родинами мають велике значення, оскільки з їх допомогою відбувається вдосконалення й розширення Комплексної Програми підтримки Захисників і Захисниць та членів їх сімей", — наголосила посадовиця.

За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, у громадах Ізюмського району зареєстровано понад 4,2 тисячі ветеранів, з них 624 особи — члени родин загиблих Захисників і Захисниць.

Під час заходу обговорили:

соціальний захист та підтримку родин;

психологічну та юридичну допомогу;

питання пенсійного забезпечення;

навчання та працевлаштування ветеранів;

підтримку родин військових, зниклих безвісти або полонених.

Учасники також ознайомилися з заходами, що реалізуються у громадах Харківщини в межах Комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць України, а також відповідних місцевих ініціатив. Усі охочі могли отримати індивідуальні консультації та залишити звернення.

Нагадаємо, Харківська ОВА продовжує роботу з працевлаштування ветеранів. На сьогодні у громадах області вже працює понад 70 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.