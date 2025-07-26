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Міністр освіти та науки Оксен Лісовий відвідав Харківську область. Під час візиту обговорили питання підтримки закладів загальної середньої та вищої освіти регіону

Про це повідомляє Харківська обласна адміністрація, передає Regionews.

Зараз на Харківщині функціонує 21 заклад вищої освіти. Усі вони пошкоджені внаслідок російських обстрілів. 18 255 студентів навчаються в дистанційному режимі. На очному форматі 6 260 студентів, а у змішаному форматі навчаться 51 485 студентів. Зараз триває робота з облаштування укриттів і безпечних середовищ.

"Зміцнення і розвиток вищої школи одне з пріоритетних завдань, поставлене Президентом України Володимиром Зеленським. Обговорили програму підтримки університетів на прифронтових територіях. Перша сума, залучена Міністерством освіти і науки України, становить 300 мільйонів гривень. В її межах передбачається фінансова підтримка ЗВО в Харківській, Сумській та Запорізькій областях. Надалі програма буде розширюватися на інші прифронтові регіони. У межах програми буде створено нову освітню інфраструктуру, яка забезпечить умови для очного навчання. Також працюємо над проектом щодо допомоги закладам вищої освіти в облаштуванні безпечних середовищ на місцях", - каже міністр освіти Оксен Лісовий.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, вимогою сьогодення є збільшення мережі укриттів у закладах вищої освіті.

"Лише за наявності безпечного середовища зможемо вмотивувати абітурієнтів вступати до наших провідних навчальних закладів. В тому числі і іноземних студентів. Також обговорюємо із ректорами механізми пільгового вступу на регіональному рівні. За цими напрямками важлива міжвідомча робота. Адже за таких умов зможемо навчати фахівців усіх необхідних інженерно-технічних спеціальностей. Дякую Офісу Президента України та Уряду за увагу до нашого регіону та підтримку освітніх ініціатив. Докладаємо всіх зусиль, щоб освіта на Харківщині залишалася доступною, якісною та безпечною", - каже голова ОВА.

До кінця 2025 року в Харківській області планують збудувати 38 укриттів. Це дасть змогу організувати офлайн-навчання для більш як 40 тисяч учнів. Йдеться також про заклади загальної середньої освіти.

Нагадаємо, раніше у межах акції "Турбота поруч" в Валківській громаді відбулася зустріч за участі ветеранів, членів їх родин, представників органів місцевого самоврядування, соціальних служб та фахівці із супроводу ветеранів війни й демобілізованих осіб.