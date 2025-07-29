14:25  29 липня
Монет номіналом 10 копійок більше не буде: деталі від Нацбанку
13:11  29 липня
У Дніпрі посеред білого дня чоловік напав на літню жінку
07:32  29 липня
На Рівненщині з'являться мобільні блокпости
UA | RU
UA | RU
29 липня 2025, 14:46

На Харківщині відкрили сучасну амбулаторію з доступом для людей з інвалідністю

29 липня 2025, 14:46
Читайте также на русском языке
фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

У місті Дергачі на Харківщині завершили капітальну реконструкцію амбулаторії загальної практики сімейної медицини

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

Медзаклад оновили з урахуванням принципів безбар'єрності. Це дозволяє без перешкод отримувати медичні послуги всім категоріям пацієнтів — зокрема людям з інвалідністю, ветеранам і маломобільним громадянам.

Проєкт реалізували за сприяння Харківської обласної військової адміністрації в межах державної політики безбар’єрності.

"Відбудова амбулаторії в Дергачах — приклад того, якими мають бути сучасні медичні заклади: безпечними, доступними та функціональними для всіх без винятку. Ми продовжуємо створювати інфраструктуру, де кожен мешканець — ветеран, переселенець чи маломобільна особа — матиме гарантований доступ до якісних медичних послуг", — заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нова амбулаторія обслуговує понад 14 тисяч пацієнтів. У закладі працюють дев'ять сімейних лікарів та одинадцять медсестер. Після реконструкції приміщення стало двоповерховим, його площа — понад 500 кв. метрів.

У межах відновлення заклад повністю адаптували до потреб маломобільних груп населення. Тут облаштували пандуси, широкі дверні прорізи, ліфт-підйомник, доступні санвузли, контактну плитку, а також таблички зі шрифтом Брайля.

"Після оновлення амбулаторія стала світлою, просторою та зручною для пацієнтів з особливими потребами", — зазначила директорка Центру первинної медичної допомоги Марія Хвисюк.

Оновлена інфраструктура дозволяє пацієнтам самостійно пересуватися без сторонньої допомоги. Це особливо важливо для ветеранів війни та людей з інвалідністю.

"Якби не підйомник, для мене другого поверху просто не існувало б. А тепер можу дістатися будь-якого кабінету самостійно. Це — свобода", — каже ветеран Дмитро Шептуха.

Відтак на Харківщині продовжується впровадження політики безбар’єрності, яка забезпечує рівний доступ до послуг — незалежно від віку, фізичного стану чи життєвих обставин.

Нагадаємо, в селі Рокитне Нововодолазької громади, що на Харківщині запрацювала нова модульна амбулаторія. Вона обслуговуватиме понад 1500 людей — мешканців двох сіл, а також понад 500 внутрішньо переміщених осіб, зокрема 112 дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область реконструкція Харківська ОВА медзаклади безбарʼєрність люди з інвалідністю
Харківщина — серед лідерів за залученням грантів на відкриття бізнесу в громадах
28 липня 2025, 13:41
У Харківській ОВА розглянули проєкт реалізації на понад 70 млн грн: укриття для школярів та ремонт лікарні
27 липня 2025, 14:25
На Харківщині до кінця року планують збудувати понад 30 укриттів для закладів освіти
26 липня 2025, 13:20
Всі новини »
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
Вакансія міністра культури – це вакансія нового цензора
29 липня 2025, 15:45
Від мрії до бізнесу: як жінка з Чугуєва відкрила квітковий магазин завдяки гранту
29 липня 2025, 15:32
Жителі Волині організували бізнес на незаконному переправленні осіб через кордон
29 липня 2025, 15:30
На Буковині затримали поліцейського і спільника під час спроби вивезти ухилянтів до Молдови
29 липня 2025, 15:30
В Ірпені зміна влади: міськрада усунула Маркушина з посади
29 липня 2025, 15:28
"Доступні кредити 5-7-9%": Харківщина – серед лідерів за сумами укладених кредитних договорів
29 липня 2025, 15:20
Буданов отримав поранення в руку під час АТО і просив побратимів залишити його
29 липня 2025, 15:16
На Івано-Франківщині у ДТП загинув 49-річний водій мотоцикла
29 липня 2025, 15:02
Щоб не могла піти за алкоголем: на Закарпатті чоловік побив дружину та прив'язав її ланцюгом
29 липня 2025, 14:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »