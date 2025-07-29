На Харківщині відкрили сучасну амбулаторію з доступом для людей з інвалідністю

фото: Харківська ОВА

У місті Дергачі на Харківщині завершили капітальну реконструкцію амбулаторії загальної практики сімейної медицини

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

Медзаклад оновили з урахуванням принципів безбар'єрності. Це дозволяє без перешкод отримувати медичні послуги всім категоріям пацієнтів — зокрема людям з інвалідністю, ветеранам і маломобільним громадянам.

Проєкт реалізували за сприяння Харківської обласної військової адміністрації в межах державної політики безбар’єрності.

"Відбудова амбулаторії в Дергачах — приклад того, якими мають бути сучасні медичні заклади: безпечними, доступними та функціональними для всіх без винятку. Ми продовжуємо створювати інфраструктуру, де кожен мешканець — ветеран, переселенець чи маломобільна особа — матиме гарантований доступ до якісних медичних послуг", — заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нова амбулаторія обслуговує понад 14 тисяч пацієнтів. У закладі працюють дев'ять сімейних лікарів та одинадцять медсестер. Після реконструкції приміщення стало двоповерховим, його площа — понад 500 кв. метрів.

У межах відновлення заклад повністю адаптували до потреб маломобільних груп населення. Тут облаштували пандуси, широкі дверні прорізи, ліфт-підйомник, доступні санвузли, контактну плитку, а також таблички зі шрифтом Брайля.

"Після оновлення амбулаторія стала світлою, просторою та зручною для пацієнтів з особливими потребами", — зазначила директорка Центру первинної медичної допомоги Марія Хвисюк.

Оновлена інфраструктура дозволяє пацієнтам самостійно пересуватися без сторонньої допомоги. Це особливо важливо для ветеранів війни та людей з інвалідністю.

"Якби не підйомник, для мене другого поверху просто не існувало б. А тепер можу дістатися будь-якого кабінету самостійно. Це — свобода", — каже ветеран Дмитро Шептуха.

Відтак на Харківщині продовжується впровадження політики безбар’єрності, яка забезпечує рівний доступ до послуг — незалежно від віку, фізичного стану чи життєвих обставин.

Нагадаємо, в селі Рокитне Нововодолазької громади, що на Харківщині запрацювала нова модульна амбулаторія. Вона обслуговуватиме понад 1500 людей — мешканців двох сіл, а також понад 500 внутрішньо переміщених осіб, зокрема 112 дітей.