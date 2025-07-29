Харківщина отримала спецавто для реагування на надзвичайні ситуації

фото: Харківська ОВА

Золочівська, Дергачівська, Куп'янська та Чугуївська громади Харківської області отримали спеціалізовані автомобілі, які допоможуть у реагуванні на надзвичайні ситуації та забезпеченні базових потреб населення

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

Там зазначили, що наявність цієї техніки дозволить громадам оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, доставляти гуманітарні вантажі у віддалені населені пункти та підтримувати місцеве населення в умовах постійної небезпеки.

Автомобілі передали в рамках міжнародної технічної допомоги за підтримки Харківської обласної військової адміністрації, уряду Німеччини, Посольства Німеччини в Україні та Федерального агентства з технічної допомоги (THW).

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, техніку профінансували разом Європейський Союз через спеціальний фонд і уряд Німеччини. Допомогу організували через Стабілізаційну платформу зі США, створену за запитом Міністерства закордонних справ Німеччини.

"Щиро вдячні нашим партнерам, зокрема Надзвичайному і Повноважному Послу ФРН в Україні Мартіну Єґеру, за постійну увагу до Харківщини та конкретну допомогу громадам, які щоденно перебувають під ворожим вогнем", — наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, нещодавно мешканців Харківщини забезпечили якісною питною водою. У селищі Слатине Дергачівської громади встановили резервуари з питною водою, яка проходить фільтрацію за технологією зворотного осмосу.