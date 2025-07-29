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29 июля 2025, 11:52

Харьковщина получила спецавто для реагирования на чрезвычайные ситуации

29 июля 2025, 11:52
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фото: Харьковская ОВА
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Золочевское, Дергачевское, Купянское и Чугуевское общества Харьковской области получили специализированные автомобили, которые помогут в реагировании на чрезвычайные ситуации и обеспечении базовых потребностей населения

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Там отметили, что наличие этой техники позволит общинам оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, доставлять гуманитарные грузы в отдаленные населенные пункты и поддерживать местное население в условиях постоянной опасности.

Автомобили передали в рамках международной технической помощи с поддержкой Харьковской областной военной администрации, правительства Германии, Посольства Германии в Украине и Федерального агентства по технической помощи (THW).

По словам начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, технику профинансировали вместе Европейский Союз через специальный фонд и правительство Германии.

"Очень благодарны нашим партнерам, в частности Чрезвычайному и Полномочному Послу ФРГ в Украине Мартину Егеру, за постоянное внимание к Харьковщине и конкретную помощь общинам, ежедневно находящимся под вражеским огнем", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, недавно жителей Харьковщины обеспечили качественной питьевой водой. В поселке Слатино Дергачевской общины установили резервуары с питьевой водой, которая проходит фильтрацию по технологии обратного осмоса.

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