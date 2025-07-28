Харківщина — серед лідерів за залученням грантів на відкриття бізнесу в громадах
1027 підприємств отримали понад 5,1 млрд грн державної підтримки на модернізацію виробництва та нове обладнання
Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
"1027 підприємств з різних куточків України отримали понад 5,1 млрд грн державної підтримки на модернізацію виробництва та нове обладнання. Це результат трирічної роботи програми "Гранти для переробних підприємств" – складової політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні", - повідомив міністр.
Гранти – до 8 млн грн – найчастіше отримували виробники:
- харчової продукції,
- меблів,
- металовиробів,
- товарів з деревини,
- поліграфії,
- текстилю.
Найактивніше програмою користувалися підприємства столиці, Дніпропетровської, Київської, Одеської, Львівської, Харківської та Вінницької областей.
Нагадаємо, грант надається на умовах співфінансування 50% на 50%. Вимагається створити від 5 робочих місць та впродовж 3 років сплатити податки обсягом не менше суми гранту.
Як повідомлялось, за підптримки Харківської ОВА виробник харчових продуктів з Харківщини отримав грант на півмільйона гривень. Йдеться про підприємство "Лизогубівські ласощі".