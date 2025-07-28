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Харківщина — серед лідерів за залученням грантів на відкриття бізнесу в громадах

28 липня 2025, 13:41
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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1027 підприємств отримали понад 5,1 млрд грн державної підтримки на модернізацію виробництва та нове обладнання

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"1027 підприємств з різних куточків України отримали понад 5,1 млрд грн державної підтримки на модернізацію виробництва та нове обладнання. Це результат трирічної роботи програми "Гранти для переробних підприємств" – складової політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні", - повідомив міністр.

Гранти – до 8 млн грн – найчастіше отримували виробники:

  • харчової продукції,
  • меблів,
  • металовиробів,
  • товарів з деревини,
  • поліграфії,
  • текстилю.

Найактивніше програмою користувалися підприємства столиці, Дніпропетровської, Київської, Одеської, Львівської, Харківської та Вінницької областей.

Нагадаємо, грант надається на умовах співфінансування 50% на 50%. Вимагається створити від 5 робочих місць та впродовж 3 років сплатити податки обсягом не менше суми гранту.

Як повідомлялось, за підптримки Харківської ОВА виробник харчових продуктів з Харківщини отримав грант на півмільйона гривень. Йдеться про підприємство "Лизогубівські ласощі".

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