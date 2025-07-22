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22 липня 2025, 14:30

Допомога міжнародних партнерів: мешканців Харківщини забезпечили якісною питною водою

22 липня 2025, 14:30
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фото: t.me/slatyne
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У селищі Слатине Дергачівської громади за сприяння Харківської ОВА встановили резервуари з питною водою, яка проходить фільтрацію за технологією зворотного осмосу. Це є важливим кроком для забезпечення місцевих жителів якісною питною водою на безоплатній основі

Про це в Telegram-каналі повідомляє Слатинський старостинський округ, передає RegioNews.

Зазначається, що технологія зворотного осмосу — це сучасна система очищення, що дозволяє видалити до 99% домішок, включно з солями, бактеріями, вірусами та іншими шкідливими речовинами. Після фільтрації вода відповідає усім санітарним нормам і є безпечною для щоденного споживання.

"Встановлення обладнання стало можливим завдяки підтримці компанії "Camino" та за сприяння уряду Швейцарії. Ємності для питної води були придбані за кошти, зібрані нашими друзями з британського міста Чарлбері завдяки благодійному фонду "KHARPP" та Аді Кетрін Уордсуорс", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині запрацював перший в Україні мобільний застосунок, що цифровізував усі соціальні послуги регіону. Цей зручний інструмент дозволяє жителям області швидше та легше отримувати доступ до соціальних сервісів.

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