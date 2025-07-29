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29 липня 2025, 07:49

Намагався вбити в гаражі знайомого: на Харківщині засудили рецидивіста

29 липня 2025, 07:49
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У травні 2025 року в селищі Солоницівка Харківського району під час розпивання сиртних напоїв між двома знайомими виник конфлікт, який завершився спробою вбивства

Про це повідомляє "Думка" з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень, передає RegioNews.

Дергачівський районний суд визнав винним чоловіка, уродженця міста Бобровиця Чернігівської області, у спробі умисного тяжкого тілесного ушкодження, що практично могло призвести до смерті потерпілого.

Інцидент стався вночі 24 травня в гаражному кооперативі "Фаза".

Обвинувачений, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, розпивав спиртні напої разом зі знайомими.

Під час сварки він вийшов з приміщення, взяв ніж і повернувся, щоб нанести удар знайомому в живіт.

За висновком судово-медичної експертизи, потерпілий отримав проникаюче поранення з ушкодженням печінки і ворітної вени, що класифікується як тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя.

Обвинувачений визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення.

Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі, врахувавши рецидив злочинів та стан алкогольного сп'яніння під час інциденту.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові сталось жорстоке вбивство посеред вулиці. Усе трапилося через зауваження.

Раніше на Київщині чоловік під час сварки вбив товариша лопатою. Після цього він втік та намагався сховатися, але його знайшли у лісосмузі та затримали.

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