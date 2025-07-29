Пытался убить в гараже знакомого: на Харьковщине осудили рецидивиста

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В мае 2025 года в поселке Солоницевка Харьковского района во время распития сырных напитков между двумя знакомыми возник конфликт, завершившийся попыткой убийства

Об этом сообщает "Думка" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, передает RegioNews.

Дергачевский районный суд признал виновным мужчину, уроженца города Бобровица Черниговской области, в попытке умышленного тяжкого телесного повреждения, что практически могло привести к смерти потерпевшего.

Инцидент произошел ночью 24 мая в гаражном кооперативе "Фаза".

Обвиняемый, недавно освободившийся из мест лишения свободы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распивал спиртные напитки вместе со знакомыми.

Во время ссоры он вышел из помещения, взял нож и вернулся, чтобы нанести удар знакомому в живот.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил проникающее ранение с повреждением печени и воротной вены, классифицируемое как тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни.

Обвиняемый признал свою вину, раскаялся и попросил прощения.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы, учитывая рецидив преступлений и состояние алкогольного опьянения во время инцидента.

Напомним, недавно в Харькове произошло жестокое убийство посреди улицы. Все случилось из-за замечаний.

Ранее на Киевщине мужчина во время ссоры убил товарища лопатой. После этого он скрылся и пытался скрыться, но его нашли в лесополосе и задержали.