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28 липня 2025, 22:55

У Харкові чоловік у під'їзді побив дитину: як його покарав суд

28 липня 2025, 22:55
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Фото: Нацполіція
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У Харкові судили чоловіка, який побив підлітка. Це сталось лише тому, що діти гучно грюкнули дверима у під'їзді

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Салтівському районі Харкова судили чоловіка, який побив 14-річного хлопчика у під'їзді. Чоловік почув, що вхідні двері грюкнули, та вийшов на сходову клітку. Там він побачив двох підлітків. Один з них злякався та почав тікати.

Коли чоловік наздогнав хлопчика, він кілька разів його вдарив: спочатку кулаком по обличчю, потім — долонею по потилиці, ногою по сідницях. Після побиття підліток вибіг з під’їзду, і звернувся за медичною допомогою.

У підлітка була кровотеча з носа, припухлість та почервоніння. Експертиза не зафіксувала тілесних ушкоджень, але підтвердила факт фізичного болю. На суді чоловік провини не визнав, проте його визнали винним. Йому призначили покарання у вигляді 120 годин громадських робіт.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині судили чоловіка, який побив дитину. Це сталось, коли діти бігали по дахах гаражів. Поруч був безхатько, з яким у дітей почався конфлікт. В якийсь момент він почав переслідувати дітей: хлопчики втекли, а дівчинка не встигла. Він скинув її з даху, почав бити руками й ногами.

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