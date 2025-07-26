Фото: Нацполіція

У Київській області розслідують вбивство. Чоловік під час застілля вбив товариша

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

На Білоцерківщині 40-річний чоловік побив людину лопатою. Потерпілий помер на місці. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Це сталось у Сквирській громаді. Двоє чоловіків під час застілля з алкоголем почали сваритися. Під час конфлікту між 40-річним господарем та 53-річним гостем сталась бійка. Господар взяв лопоту та двічі вдарив опонента по тулубу, а потім тричі капцем по обличчю. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

Після цього зловмисник втік та ховався. Його знайшли правоохоронці зі службовим собакою. Він ховався в лісопосадці на околиці села. Тепер чоловіка затримали.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області теж сталась різанина. Чоловік під час сварки вдарив товариша ножем у шию. Потерпілий помер на місці.