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На Харківщині водій травмував поліцейського, щоб втекти з блокпоста. Правоохоронці з'ясували, що він ухилявся від мобілізації

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Для перевірки документів зупинили 38-річного жителя Ізюмщини. З'ясувалось, що чоловік ухиляється від мобілізації. Згодом він умисно затиснув руку поліцейського у вікні авто і раптово рушив з місця.

Правоохоронець отримав тілесні ушкодження, а сам водій втік. Згодом його розшукали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу).

Тепер йому загрожує ув'язнення до двох років.

Нагадаємо, раніше на Черкащині місцевий житель затиснув дверима тамбура поліцейського. Чоловік перебував у розшуку і не хотів, щоб його затримали. Згодом він ховався у своїй квартирі.