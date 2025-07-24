"Діалог влади та бізнесу": Харківська ОВА запрошує підприємців на онлайн-зустріч
З метою забезпечення ефективної взаємодії між державою та бізнесом на Харківщині продовжує свою роботу онлайн-платформа "Діалог влади та бізнесу"
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської обласної військової адміністрації.
Наступна онлайн-зустріч відбудеться вже завтра, 25 липня. Початок — об 11:00, тема — "Підприємництво на лінії фронту: оподаткування, бронювання персоналу та безпечне використання земель".
Для участі у заході необхідно заповнити електронну анкету за цим посиланням.
За додатковою інформацією можна звернутися до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером телефону: +38 (097)-735-98-44.
Нагадаємо, на Харківщині попри війну влада підтримує бізнес. Так, підприємиця Юлія Авдєєва у червні 2024 року отримала мікрогрант, що дозволило їй відкрити власний заклад харчування.