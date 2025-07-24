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24 липня 2025, 13:00

"Діалог влади та бізнесу": Харківська ОВА запрошує підприємців на онлайн-зустріч

24 липня 2025, 13:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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З метою забезпечення ефективної взаємодії між державою та бізнесом на Харківщині продовжує свою роботу онлайн-платформа "Діалог влади та бізнесу"

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської обласної військової адміністрації.

Наступна онлайн-зустріч відбудеться вже завтра, 25 липня. Початок — об 11:00, тема — "Підприємництво на лінії фронту: оподаткування, бронювання персоналу та безпечне використання земель".

Для участі у заході необхідно заповнити електронну анкету за цим посиланням.

За додатковою інформацією можна звернутися до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером телефону: +38 (097)-735-98-44.

Нагадаємо, на Харківщині попри війну влада підтримує бізнес. Так, підприємиця Юлія Авдєєва у червні 2024 року отримала мікрогрант, що дозволило їй відкрити власний заклад харчування.

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бізнес влада Харківська область онлайн підприємці Харківська ОВА зустріч
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