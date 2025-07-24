Понад 600 жителів Харківщини отримають грошову допомогу

фото: Харківська ОВА

З метою покращення соціально-економічного становища громад та підтримки жителів Харківщини, які опинилися в складних життєвих обставинах, ще 665 громадян отримають одноразову грошову допомогу

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

Відповідне питання, що залишається у фокусі уваги начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова , розглянули під час засідання комісії з надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам Харківської області.

Цього разу на розгляд Комісії винесли 694 звернення. За результатами ухвалили рішення про надання допомоги 665 особам. Грошові виплати надаються за рахунок коштів обласного бюджету у зв’язку зі складними життєвими обставинами, спричиненими тяжкою хворобою, необхідністю дороговартісного оперативного лікування або іншими надзвичайними ситуаціями. Загальна сума допомоги складає 8,6 млн грн.

Серед отримувачів — 14 осіб, стосовно яких встановили факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Кожному з них виплатять по 50 тисяч грн.

"Допомога жителям Харківщини, які опинилися в скрутних життєвих умовах, зокрема на деокупованих і прифронтових територіях, залишається одним з пріоритетів Харківської ОВА. Водночас ми продовжуємо комунікацію з Урядом для залучення додаткового фінансування програми, аби задовольнити всі запити від визначених категорій громадян", — зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Нагадаємо, влада Харківщини допомагає знайти роботу ветеранам.