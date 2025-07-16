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16 липня 2025, 10:51

У Харкові затримали російського інформатора – ним виявився колишній актор

16 липня 2025, 10:51
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фото: СБУ
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Кіберфахівці Служби безпеки України затримали в Харкові чергового інформатора російських спецслужб. Ним виявився 61-річний колишній актор місцевого театру для дітей та юнацтва, який збирав дані для коригування повітряних ударів по місту

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік під виглядом прогулянок містом фіксував на смартфон ймовірні місця дислокації українських військових. Він робив фото будівель, які могли використовуватись Силами оборони, та позначав координати на Google Maps.

Зібрану інформацію інформатор надсилав до РФ через "зв'язкового" — знайомого з Росії, з яким колись навчався на акторському факультеті. Для спілкування вони використовували анонімний чат у популярному месенджері.

СБУ затримала зловмисника ще на початковому етапі його розвідувальної діяльності. Під час обшуку вилучили телефон зі знімками потенційних цілей.


Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Зараз чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Дніпрі, Києві та Вінниці затримали шістьох агентів ФСБ, які готували теракти в Україні.

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