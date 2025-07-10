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10 липня 2025, 19:05

В Україні засудили адвоката, який організував агентурну мережу для росіян

10 липня 2025, 19:05
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Отримав вирок адвокат, який працював на ворога. В трьох українських містах він організував агентурну мережу

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці засудили адвоката, який працював на російські спецслужби. Він сформував агентурну мережу, яка збирала інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі.

Також адвокат та його спільники коригували ворожі удари по українських оборонних заводах та енергооб'єктах. Затримали їх у січні 2025 року. Тепер адвокат отримав 15 років ув'язнення.

"На основі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, адвоката визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (вчинення державної зради в умовах воєнного стану)", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили аграрія, який працював на ворога. 22-річний чоловік "зливав" росіянам локації ЗСУ на Ізюмському напрямку. Також він шпигував за регіональними пунктами базування та переміщеннями Сил оборони України.

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