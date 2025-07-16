В Харькове задержали российского информатора – им оказался бывший актер

фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали в Харькове очередного информатора российских спецслужб. Им оказался 61-летний бывший актер местного театра для детей и юношества, собиравший данные для корректировки воздушных ударов по городу

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина под видом прогулок по городу фиксировал на смартфоне вероятные места дислокации украинских военных.

Собранную информацию информатор посылал в РФ через "связного" - знакомого из России, с которым когда-то учился на актерском факультете. Для общения они использовали анонимный чат в популярном мессенджере.

СБУ задержала злоумышленника еще на начальном этапе его разведывательной деятельности. В ходе обыска изъяли телефон со снимками потенциальных целей.



Следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в Днепре, Киеве и Виннице задержали шестерых агентов ФСБ, готовивших теракты в Украине.