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15 липня 2025, 13:15

У Дніпрі, Києві та Вінниці затримали шістьох агентів фсб, які готували теракти в Україні

15 липня 2025, 13:15
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фото: СБУ
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Правоохоронці зірвали спроби організувати серію вибухів

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

У кількох регіонах України співробітники Служби безпеки України та Національної поліції викрили діяльність агентів фсб, які готували серію терактів проти українських військових. Загалом затримано шістьох осіб, завербованих через проросійські Telegram-канали під виглядом пропозицій "легкого заробітку". Усі вони мали завдання встановити вибухові пристрої у місцях перебування військових чи поруч з їх житлом.

У Дніпрі, за даними слідства, затримано подружжя, яке планувало підірвати військовослужбовця ЗСУ. Для цього вони заманили чоловіка на фіктивне "побачення", передавши йому сумку, в якій була схована вибухівка. Завдяки оперативному реагуванню силовиків пристрій вчасно знешкодили, а фігурантів - затримали.

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Схожі спроби терактів були зірвані також у Києві, Вінниці та Рівному. У столиці викрили двох місцевих мешканців, яких координував в’язень СІЗО. У Вінниці 19-річний житель Житомирщини намагався закласти вибухівку біля багатоповерхівки, де мешкали родини військових. А в Рівному зловмисник встановив вибухівку в автомобілі одного із захисників України та приховану камеру для стеження.

Усім затриманим оголошено підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за державну зраду, диверсію, замах на теракт та незаконне поводження з вибухівкою. За вчинене фігурантам може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, під прицілом – судді та волонтери: СБУ запобігла терактам у Полтаві та Дніпрі.

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