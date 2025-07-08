Теракт у Рівному: СБУ викрила агентку РФ, що готувала вибух у готелі

фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла кривавому теракту проти цивільного населення в Рівному, де агентка Росії готувала вибух у одному з найпопулярніших готелів регіону

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, 49-річна місцева жителька, завербована через сайт знайомств російськими спецслужбами, залишила в номері саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Для відеоспостереження за підривом вона встановила мінікамеру з віддаленим доступом, а росіяни планували дистанційно активувати вибухівку через телефонний дзвінок.

Агентку затримали "на гарячому", коли вона поспішала покинути готель, а СБУ знешкодила СВП.

Під час обшуків у її помешканні вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом та компоненти для виготовлення другої вибухівки.

За даними слідства, зловмисниця також придбала засоби для створення нових вибухових пристроїв, готуючи чергові теракти.

Їй повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно СБУ провела масштабну операцію проти прихильників рашизму, які діяли на користь ворога всередині країни. Затримано 14 проросійських агітаторів.