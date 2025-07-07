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07 липня 2025, 23:50

Радів окупації Бахмута та передавав дані росіянам: киянина засудили за державну зраду

07 липня 2025, 23:50
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У столиці винесли вирок чоловіку, який працював на РФ. За словами сусідів, він завжди був агресивним, а також мав проросійські погляди

Про це повідомляє "Судовий кур'єр", передає RegioNews.

У Києві чоловіка визнали винним у державній зраді. Його приговорили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, він передавав листи трьом російським телеканалам. У такий спосіб він передавав дані про 33 позиції Сил оборони України. При цьому він вказував кількість військовослужбовців, приналежність їх до конкретних підрозділів та наявність озброєння. У листах зрадник писав, що "сподівається, що ця інформація врятує життя".

Протягом 2023 року він поширював у соцмережах антиукраїнські публікації. Зокрема, він радів окупації Бахмута. Коли до нього нарешті прийшли з обшуком, він довго не відкривав, а потім — викинув з 5 поверху свій ноутбук. Слідчим довелось діставати дані з жорсткого диску.

Сусіди чоловіка на суді розповіли, що він агресивний, асоціальний і ні з ким не спілкується. Також розповідали, що після повномасштабного вторгнення чоловік якось кричав під час сварки з сусідом, що прийде Росія і йому покаже, а до цього лише лаявся нецензурною лайкою.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі засудили агентку ФСБ. Вона допомагала наводити російські удари по українській авіації.

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