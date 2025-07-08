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Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Суд засудив посадовця Державного космічного агентства України до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. За даними СБУ, він передавав секретні дані спецслужбам рф. Затримали чоловіка навесні 2024 року просто під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

Слідство встановило, що його дистанційно завербувала фсб через дружину, яка проживає в Ростові-на-Дону та співпрацює з окупантами. Посадовець погодився на співпрацю. Російську розвідку цікавили супутникові знімки, розташування стратегічних об’єктів, а також інформація про підприємства, які виробляють високоточну зброю і навігаційні системи.

Також фігурант збирав дані про військові склади. Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами передачі розвідданих. За даними слідства, він отримував за це гроші й мав намір виїхати до РФ після виходу на пенсію у 2025 році.

Його визнано винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Розслідування провели контррозвідники СБУ спільно зі слідчими під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти нацбезпеки.