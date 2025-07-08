Передавав ворогу дані про зброю та супутники: агент фсб засуджений на 15 років
Співробітник українського космічного агентства передавав інформацію ворогу, використовуючи службове становище
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.
Суд засудив посадовця Державного космічного агентства України до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. За даними СБУ, він передавав секретні дані спецслужбам рф. Затримали чоловіка навесні 2024 року просто під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.
Слідство встановило, що його дистанційно завербувала фсб через дружину, яка проживає в Ростові-на-Дону та співпрацює з окупантами. Посадовець погодився на співпрацю. Російську розвідку цікавили супутникові знімки, розташування стратегічних об’єктів, а також інформація про підприємства, які виробляють високоточну зброю і навігаційні системи.
Також фігурант збирав дані про військові склади. Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами передачі розвідданих. За даними слідства, він отримував за це гроші й мав намір виїхати до РФ після виходу на пенсію у 2025 році.
Його визнано винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Розслідування провели контррозвідники СБУ спільно зі слідчими під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Раніше повідомлялося, ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти нацбезпеки.