СБУ сорвала серию терактов в Харькове: агент ФСБ готовил взрывы на электроподстанциях

фото: СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила масштабные диверсии в Харькове. По результатам превентивных мероприятий задержан агент ФСБ, который планировал подрыв ключевых электроподстанций

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Как установило следствие, исполнителем задачи российских спецслужб стал местный детский аниматор, завербованный дистанционно — через знакомую из России.

После вербовки агент получил инструкции на изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) в домашних условиях и планировал атаковать электроподстанцию, обеспечивающую электроснабжение одного из районов города.

СБУ задержала диверсанта при создании взрывчатки в его квартире. Установлено также, что мужчина фиксировал расположение украинских сил обороны — в частности, во время своих поездок на детские мероприятия. Это было "тестовой" задачей от российского куратора, проверявшего его на готовность к более сложным операциям.

В случае успешного выполнения первого теракта агент должен был взорвать еще несколько объектов энергетической инфраструктуры Харькова.

Во время обысков в помещении и автомобиле злоумышленника изъяты компоненты для изготовления СВУ, прокремлевская символика, планшет, телефон с доказательствами связи с ФСБ, а также украинский паспорт в обложке с триколором.

Мужчине объявлено подозрение. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудник украинского космического агентства передавал информацию врагу, используя служебное положение. Его задержали.