Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 4 липня
За добу Сили оборони України знищили 1 120 російських загарбників, одну РСЗВ, два танки, 10 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 205 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 112 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 024 210 солдат.
Нагадаємо, у ніч на 3 липня дрони Служби безпеки України успішно уразили склади боєприпасів російської армії в селі Велике Оріхове неподалік тимчасово окупованого Харцизька Донецька області. Там розпочалася потужна детонація боєприпасів, виникла масштабна пожежа.
Комбінований удар по Україні: ППО збила ракети і понад 450 російських дронівВсі новини »
04 липня 2025, 08:40Прикордонники показали, як вполювали російський "Град"
04 липня 2025, 02:55Епічна детонація: дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля Харцизька
04 липня 2025, 00:15
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
Заплатили по 1000 доларів: на Одещині біля кордону затримали перевізника з "клієнтами"
04 липня 2025, 11:09Путін послав Трампа: що далі
04 липня 2025, 11:00У Херсоні російський дрон атакував жінку: постраждала в лікарні
04 липня 2025, 10:57Прикордонники показали, як знищують росіян на Північно-Слобожанському напрямку
04 липня 2025, 10:55В Україні компанія не сплатила майже 9 млн грн податків під час постачання продуктів харчування для Нацгвардії
04 липня 2025, 10:45У Полтаві покарали чоловіка, який "зливав" позиції ТЦК у чаті
04 липня 2025, 10:3713 тисяч євро за втечу: на Буковині викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон
04 липня 2025, 10:29На Рівненщині судитимуть працівника СІЗО, якого втягнули в наркобізнес через романтичні стосунки з арештанткою
04 липня 2025, 10:225 років за ґратами проведе командир ДПСУ, який закупив неякісні шоломи на 36 млн грн
04 липня 2025, 10:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"