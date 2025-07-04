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04 липня 2025, 10:20

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 4 липня

04 липня 2025, 10:20
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За добу Сили оборони України знищили 1 120 російських загарбників, одну РСЗВ, два танки, 10 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 205 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 112 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 024 210 солдат.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня дрони Служби безпеки України успішно уразили склади боєприпасів російської армії в селі Велике Оріхове неподалік тимчасово окупованого Харцизька Донецька області. Там розпочалася потужна детонація боєприпасів, виникла масштабна пожежа.

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