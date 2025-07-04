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Про це повідомляє засновник компанії "Перший контакт", яка спеціалізується на виробництві дронів, Валерій Боровик, передає Regionews.

Прогнозується значне зростання кількості атак безпілотників. Вже найближчим часом Росія може збільшити кількість БПЛА, які запускаються щодня, до 1000 одиниць. Такий масштаб атак ставить перед українськими оборонцями нові виклики і потребує посилення протиповітряної оборони.

Валерій Боровик зазначив, щомісяця Росія планує збільшувати кількість атак безпілотників на 10-20%. Це свідчить про системне масштабування наступальних дій агресора та прагнення послабити оборонні можливості України за допомогою нових технологій.

Експерт наголошує, що така динаміка ставить під загрозу безпеку багатьох регіонів і вимагає від українських військових і технічних служб своєчасної адаптації та впровадження сучасних засобів протидії. Водночас розвиток українських технологій у сфері безпілотних систем може стати важливим фактором у стримуванні агресії.

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