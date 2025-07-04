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04 липня 2025, 16:16

У Києві діти допомагають прибирати зруйновану школу після нічної атаки

04 липня 2025, 16:16
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фото: Телеграм/Реальний Київ
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Школярі у Києві активно допомагають відновлювати свою пошкоджену під час обстрілу школу в Солом’янському районі

Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал "Реальний Київ Україна", передає RegioNews.

У Києві школярі долучилися до відновлення своєї школи в Солом’янському районі, яка постраждала під час нічної атаки. Після руйнувань діти разом із дорослими взялися за прибирання території та усунення наслідків обстрілу.

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За словами місцевих мешканців, попри складні обставини, учні проявляють відповідальність та бажання допомогти відновити звичний навчальний простір.

Наразі роботи з ліквідації наслідків тривають, комунальні служби працюють над відновленням пошкоджених будівель і інфраструктури. Підтримка дітей та волонтерів допомагає прискорити цей процес, а також зміцнює дух солом’янців.

Раніше повідомлялося, Росія знову б'є по рятувальниках: у Києві пошкоджено пожежну частину.

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Київ Солом'янський район школа війна руйнування зруйновані будинки діти обстріли допомога
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