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Школярі у Києві активно допомагають відновлювати свою пошкоджену під час обстрілу школу в Солом’янському районі

Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал "Реальний Київ Україна", передає RegioNews.

У Києві школярі долучилися до відновлення своєї школи в Солом’янському районі, яка постраждала під час нічної атаки. Після руйнувань діти разом із дорослими взялися за прибирання території та усунення наслідків обстрілу.

За словами місцевих мешканців, попри складні обставини, учні проявляють відповідальність та бажання допомогти відновити звичний навчальний простір.

Наразі роботи з ліквідації наслідків тривають, комунальні служби працюють над відновленням пошкоджених будівель і інфраструктури. Підтримка дітей та волонтерів допомагає прискорити цей процес, а також зміцнює дух солом’янців.

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