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04 июля 2025, 19:30

Атака на Харьковщину: 52-летняя женщина погибла, еще три человека получили ранения

04 июля 2025, 19:30
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фото: Национальная полиция Украины
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Среди бела дня российская артиллерия ударила по жилому сектору Купянска - есть погибшие и раненые

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В пятницу, 4 июля, в результате артиллерийского обстрела российских войск по городу Купянск Харьковской области погибла мирная жительница. Как сообщили в правоохранительных органах, женщине было 52 года. Еще три человека получили ранения – это 56-летний мужчина и две женщины в возрасте 56 и 66 лет.

Обстрелы ХарьковщиныОбстрелы Харьковщины

Снаряды попали в жилые кварталы. Разрушения подверглись дома местных жителей, а также объектам гражданской инфраструктуры – в частности магазинам, расположенным в центре населенного пункта. На месте работали экстренные службы и полиция.

Правоохранители предоставили первую помощь пострадавшим и оперативно задокументировали последствия обстрелов. Сведения о происшествии внесены в соответствующие реестры, продолжается сбор доказательств для фиксации очередного военного преступления со стороны армии РФ.

Ранее сообщалось, Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 4 июля.

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Купянск Харьковская область обстрел раненые погибшие артиллерия война Украина Россия
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