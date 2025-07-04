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04 липня 2025, 17:51

Ситуація на фронті та ППО: Зеленський розкрив деталі розмови із Трампом

04 липня 2025, 17:51
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Фото: ОП
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4 липня Володимир Зеленський говорив телефоном із Дональдом Трампом. Президент України розповів, яким вийщшов діалог

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили ситуацію на фронті. Також президент України розповів американському лідеру про російські повітряні удари. За словами Зеленського, Трамп дуже добре проінформований.

Зокрема, вони домовились про збільшення захисту неба. Йдеться про нові можливості протиповітряної оборони. Про це будуть говорити українська та американська делегація під час майбутньої зустрічі.

"Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій", - каже Зеленський.

Йдеться також про взаємні закупівлі та інвестиції.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп розмовляв із Володимиром Путіним. При цьому американський лідер висловив незадоволення цією розмовою. За його словами, з російським диктатором він не мав жодного прогресу, і залишився розчарованим.

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