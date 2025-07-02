Безпілотники вдарили по Харківщині: горіли склади, загинула людина

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 2 липня Куп'янський район Харківської області зазнав атаки ворожих безпілотників типу "Герань-2" (за попередньою інформацією)

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідоку обстрілу п'ятьма БпЛА в селищі Борівське загорілися складські приміщення, тюки сіна та два мікроавтобуси на території місцевого сільськогосподарського підприємства. Пожежа охопила площу близько 800 кв. м. Її вже локалізовано.

Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Синєгубов додав, що ще один обстріл стався у с. Волоська Балаклія. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Наразі пожежа ліквідована.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місцях подій працюють рятувальники, слідчі та відповідні служби.

Нагадаємо, раніше начальник Куп'янської МВА розповів, чи готове місто до оборони.