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01 липня 2025, 10:33

Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: пошкоджено дитячий садок

01 липня 2025, 10:33
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фото: Херсонська МВА
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Цієї ночі російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали Центрального району Херсона, пошкоджений один із закладів дошкільної освіти

Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю одного з дошкільних закладів — у приміщенні повилітали вікна.

Як відомо, окупанти не вперше атакують навчальні заклади. Так, у кінці травня внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона постраждав один із дитячих садків. Було пошкоджено 13 вікон, 2 дверей, 2 майданчики.

Нагадаємо, 30 червня російська армія атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних, постраждали п'ятеро мирних мешканців.

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