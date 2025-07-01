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01 липня 2025, 17:55

Начальник Куп’янської МВА на Харківщині розповів, чи готове місто до оборони

01 липня 2025, 17:55
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фото: Думка
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У Куп’янську Харківській області досі проживає більше тисячі цивільних

Про це в інтерв’ю виданню "Думка" розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає RegioNews.

За його словами, 95% міста зруйновано або пошкоджено.

"На жаль, ситуація наближається до критичної, але, попри все, Куп'янськ тримається, Куп'янськ залишається нескореним, незламним українським містом. У Куп'янську частково є світло, там де це можливо зробити, тому що відновлення, на жаль, зараз неможливе", - каже Беседін.

На його думку, зараз єдиний спосіб врятувати життя людей – це евакуація.

"Наразі у самому місті Куп'янськ проживають 1375 цивільних мешканців. Якщо брати громаду загалом, там залишаються 2,5 тисячі мешканців", - додав начальник Куп'янської міської військової адміністрації.

Щодо готовності Куп’янська до оборони, то Андрій Беседін заявив, що місто готове до спротиву ворогу: як фортифікаційними спорудами, так і всередині міста.

Нагадаємо, українська бригада "Помста" спопелила російську піхоту та бронетехніку під Куп’янськом.

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