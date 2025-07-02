Беспилотники ударили по Харьковщине: горели склады, погиб человек

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В ночь на 2 июля Купянский район Харьковской области подвергся атаке вражеских беспилотников типа "Герань-2" (по предварительной информации)

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела пятью БпЛА в поселке Боровское загорелись складские помещения, тюки сена и два микроавтобуса на территории местного сельскохозяйственного предприятия. Пожар охватил площадь около 800 кв. м. Его уже локализовано.

Один человек погиб, еще один получил ранения.

Синегубов добавил, что еще один обстрел произошел в с. Волосская Балаклея. В результате обстрела горели конструктивные элементы складского помещения на территории сельхозпредприятия. Пожар ликвидирован.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На местах происшествия работают спасатели, следователи и соответствующие службы.

Напомним, ранее начальник Купянской ГВА рассказал, готов ли город к обороне.