На Харківщині волонтер отримав три роки умовно за те, що допомагав чоловікам виїхати за кордон
Керівник громадської організації отримав три роки умовно
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вирок Новобаварського районного суду Харкова.
Керівника громадської організації "Волонтерський рух "Разом ми сила” визнали винним у допомозі чоловікам незаконно виїздити з країни через систему "Шлях”. Суд призначив йому покарання - 3 роки умовно без конфіскації майна.
З вироку суду стало відомо, що очільник організації вносив дані військовозобов’язаних чоловіків до системи "Шлях”, оформлював їх як водіїв-волонтерів за гроші, щоб вони могли виїхати з України.
Засуджений має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання.
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