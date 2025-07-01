На Харківщині волонтер отримав три роки умовно за те, що допомагав чоловікам виїхати за кордон

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вирок Новобаварського районного суду Харкова.

Керівника громадської організації "Волонтерський рух "Разом ми сила” визнали винним у допомозі чоловікам незаконно виїздити з країни через систему "Шлях”. Суд призначив йому покарання - 3 роки умовно без конфіскації майна.

З вироку суду стало відомо, що очільник організації вносив дані військовозобов’язаних чоловіків до системи "Шлях”, оформлював їх як водіїв-волонтерів за гроші, щоб вони могли виїхати з України.

Засуджений має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання.

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували нові "схеми для ухилянтів" у трьох вишах України.