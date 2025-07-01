17:14  01 липня
В Україні залишилось рекордно мало школярів
16:25  01 липня
З’явилися нові деталі убивства у Харківському СІЗО
16:47  01 липня
У Львові запустили зв’язок 5G
UA | RU
UA | RU
01 липня 2025, 21:27

На Харківщині волонтер отримав три роки умовно за те, що допомагав чоловікам виїхати за кордон

01 липня 2025, 21:27
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Керівник громадської організації отримав три роки умовно

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вирок Новобаварського районного суду Харкова.

Керівника громадської організації "Волонтерський рух "Разом ми сила” визнали винним у допомозі чоловікам незаконно виїздити з країни через систему "Шлях”. Суд призначив йому покарання - 3 роки умовно без конфіскації майна.

З вироку суду стало відомо, що очільник організації вносив дані військовозобов’язаних чоловіків до системи "Шлях”, оформлював їх як водіїв-волонтерів за гроші, щоб вони могли виїхати з України.

Засуджений має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання.

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували нові "схеми для ухилянтів" у трьох вишах України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область суд Шлях виїзд за кордон схема
Начальник Куп’янської МВА на Харківщині розповів, чи готове місто до оборони
01 липня 2025, 17:55
З’явилися нові деталі убивства у Харківському СІЗО
01 липня 2025, 16:25
На Харківщині судитимуть посадовців громади, які привласнили майже 20 млн грн на ремонті доріг
01 липня 2025, 14:10
Всі новини »
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
У Запоріжжі патрульні допомогли врятувати хижу пташку
01 липня 2025, 20:55
В Івано-Франківську депутатів закликають пройти психіатричну експертизу
01 липня 2025, 20:02
На Київщині дитина залишилась сама в замкненій оселі
01 липня 2025, 19:50
МВФ закликає Україну підвищити тарифи на комунальні послуги
01 липня 2025, 19:44
Загинув командир 110 окремої механізованої бригади
01 липня 2025, 19:42
На Прикарпатті жінки побилися через мову
01 липня 2025, 19:31
"АрселорМіттал Кривий Ріг" ризикує зупинитися через найвищі в Європі ціни на світло
01 липня 2025, 19:30
На Рівненщині зійшли з рейок вантажні вагони
01 липня 2025, 19:21
Понад 200 тис. грн: киянина судитимуть за серію квартирних крадіжок на Полтавщині
01 липня 2025, 19:19
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »