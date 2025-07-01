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01 липня 2025, 14:10

На Харківщині судитимуть посадовців громади, які привласнили майже 20 млн грн на ремонті доріг

01 липня 2025, 14:10
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фото: ДБР
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Судитимуть посадовців однієї з територіальних громад Харківщини, які заволоділи коштами, виділеними на ремонт доріг

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

"У 2023 році заступник голови громади уклав 12 договорів на ремонт місцевих доріг із двома заздалегідь визначеними компаніями. До незаконної діяльності він залучив мобілізованого фахівця, який формально здійснював технічний нагляд, хоча фактично перебував на військовій службі", - йдеться у повідомленні.

До схеми також були залучені директор приватного підприємства, два виконроби та уповноважена особа із закупівель громади.

Правоохоронці встановили, що фігуранти завищували обсяги робіт, маніпулювали з якістю матеріалів та підписували документацію без належної перевірки виконання робіт. Через це громада втратила майже 20 млн грн.

Учасникам злочинної схеми загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині посадовець організував схему і привласнив майже 20 млн гривень для ремонту доріг.

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