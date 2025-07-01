В Харьковской области волонтер получил три года условно за то, что помогал мужчинам выехать за границу
Руководитель общественной организации получил три года условно
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор Новобаварского райсуда Харькова.
Руководитель общественной организации "Волонтерское движение "Вместе мы сила" признали виновным в помощи мужчинам незаконно выезжать из страны через систему "Шлях". Суд назначил ему наказание - 3 года условно без конфискации имущества.
Из приговора суда стало известно, что руководитель организации вносил данные военнообязанных мужчин в систему "Шлях", оформлял их в качестве водителей-волонтеров за деньги, чтобы они могли уехать из Украины.
Осужденный должен периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.
Напомним, правоохранители ликвидировали новые "схемы для уклонистов" в трех вузах Украины.