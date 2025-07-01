В Харьковской области волонтер получил три года условно за то, что помогал мужчинам выехать за границу

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Руководитель общественной организации получил три года условно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор Новобаварского райсуда Харькова.

Руководитель общественной организации "Волонтерское движение "Вместе мы сила" признали виновным в помощи мужчинам незаконно выезжать из страны через систему "Шлях". Суд назначил ему наказание - 3 года условно без конфискации имущества.

Из приговора суда стало известно, что руководитель организации вносил данные военнообязанных мужчин в систему "Шлях", оформлял их в качестве водителей-волонтеров за деньги, чтобы они могли уехать из Украины.

Осужденный должен периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, правоохранители ликвидировали новые "схемы для уклонистов" в трех вузах Украины.