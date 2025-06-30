Бригада "Помста" спопелила російську піхоту та бронетехніку під Куп’янськом
Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" спалили автівки й вантажівки окупантів, а також зупинили танк і БМП росіян на Харківщині
Кадри ураження техніки загарбників оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Куп'янський напрямок: знищено 2 автівки, 2 вантажівки, мотоцикл, БМП, танк, уражено укриття, ліквідовано з десяток окупантів. Чітко, влучно, непомильно: піхоту ворога мінуснули, логістику обрізали", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як бомбер "Баба Яга" атакував транспорт і укриття росіян на Харківщині.
СБУ знищила ворожу техніку у КримуВсі новини »
28 червня 2025, 15:40Прикордонники знищили техніку, склад та укриття росіян на Харківщині
28 червня 2025, 10:35На Харківщині прикордонники знищили дві ворожі гармати
27 червня 2025, 11:04
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
На Харківщині потонула 13-річна дитина
30 червня 2025, 05:05У Херсоні росіяни вбили цивільного
30 червня 2025, 03:05У ЗСУ назвали втрати російської армії за тиждень
30 червня 2025, 01:45У Миколаєві в річці Південний Буг втопився чоловік
30 червня 2025, 00:35Фастфуд негативно впливає на розвиток мозку у підлітків, - нові дослідження
29 червня 2025, 19:01У США готують 500% мита для країн, що не підтримують Україну, - Ліндсі Грем
29 червня 2025, 18:20Міністерство без людей і грошей: у Кабміні розглядають ліквідацію Міністерства національної єдності
29 червня 2025, 17:50На Харківщині дрон влучив у цивільну автівку: загинув 63-річний пасажир, водій поранений
29 червня 2025, 17:00Внаслідок атаки на Дніпропетровщину постраждали двоє людей: пошкоджено будинки та інфраструктуру
29 червня 2025, 16:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл