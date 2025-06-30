Бригада "Помста" спопелила російську піхоту та бронетехніку під Куп’янськом

Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?

Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни

24 червня 2025

Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл

Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...