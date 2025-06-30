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На Харківщині було демонтовано пам'ятник російському поету Пушкіну. Це сталось на підставі закону про заборону пропаганди російської імперської політики

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У соцмережах показали відео знесення пам'ятника Пушкіну в Берестині. Монумент демонтували після того, як його виключили з державного реєстру пам'яток.

За словами активістів, демонтаж пам'ятника російському поету стався сьогодні, 30 червня. Це зробили на підставі рішення міськради №387 від 17 червня, а також відповідно до Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики".

Нагадаємо, на початку року у Полтаві знесли пам'ятник Петру I. Раніше "російський цар" стояв перед входом місцевого музею. Демонтаж провели небайдужі громадяни без державних коштів.