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01 июля 2025, 16:25

Появились новые детали убийства в Харьковском СИЗО

01 июля 2025, 16:25
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иллюстративное фото: из открытых источников
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ГБР сообщило о подозрении семи работникам Харьковского СИЗО, которые оставили умирать в камере задержанного. По мнению журналистов, там происходит настоящий беспредел

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думка.

На первый взгляд, руководство изолятора никакого отношения к происходящему внутри не имеет. Но на самом деле это не так.

"Абсолютный правовой беспредел и неограниченное физическое насилие, вплоть до лишения жизни, в отношении лиц, находящихся под арестом или заключения – это отражение страшной ситуации с правами человека в Украине", - считают журналисты.

Издание сообщает, что власти и администрация исправительных учреждений пытаются выдать подобные инциденты за "воспитательную работу".

"Случаи с избиением и даже смертью заключенных не редки, и все чаще такие случаи становятся обнародованными, а заинтересованные стороны научились вполне технически и грамотно оправдываться и избегать ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Харьковской области будут судить работников СИЗО, которые оставили умирать в камере задержанного.

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