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Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Ексзаступнику начальника одного з відділів обласної прокуратури повідомили про підозру у недостовірному декларуванні. Слідство встановило, що упродовж тривалого часу чиновник позичав великі суми готівки у місцевого підприємця.

За даними ДБР, позики тривали щонайменше три роки. Сума кожного боргу сягала від двох до двадцяти тисяч доларів США. При цьому чиновник оформлював розписки, вказуючи, що кошти нібито підуть на купівлю авто або інвестиції в нерухомість. Однак, за версією слідчих, повертати ці гроші він не планував і використовував свій службовий статус, щоб уникнути відповідальності та тиску з боку кредитора.

Упродовж п'яти років посадовець не відображав ці зобов'язання у своїх щорічних електронних деклараціях, порушуючи вимоги закону. Слідчі вважають, що це було свідомим кроком для маскування боргу та уникнення можливої відповідальності. Загальна сума позиченого становить 52 тисячі доларів США. У березні 2025 року фігурант справи залишив посаду в органах прокуратури.

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