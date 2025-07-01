10:57  01 июля
На Сумщине женщина пыталась продать собственного ребенка за $30 тысяч
09:56  01 июля
На Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла
07:41  01 июля
Бил молотком по голове и резал ножом: жестокое убийство на Львовщине
UA | RU
UA | RU
01 июля 2025, 14:10

В Харьковской области будут судить чиновников общины, которые присвоили почти 20 млн грн на ремонте дорог

01 июля 2025, 14:10
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Будут судить чиновников одной из территориальных общин Харьковщины, завладевших средствами, выделенными на ремонт дорог

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

"В 2023 году заместитель председателя общества заключил 12 договоров на ремонт местных дорог с двумя заранее определенными компаниями. В незаконную деятельность он привлек мобилизованного специалиста, который формально осуществлял технический надзор, хотя фактически находился на военной службе", - говорится в сообщении.

В схему также были привлечены директор частного предприятия, два прораба и уполномоченное лицо по закупкам общества.

Правоохранители установили, что фигуранты завышали объемы работ, манипулировали качеством материалов и подписывали документацию без надлежащей проверки выполнения работ. Из-за этого община потеряла почти 20 млн. грн.

Участникам преступной схемы грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области чиновник организовал схему и присвоил почти 20 млн гривен для ремонта дорог.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область ремонт дорог схема ГБР
Экс-чиновнику Хмельницкой прокуратуры сообщили о подозрении из-за незадекларированных $52 тысяч
01 июля 2025, 12:49
В Харькове ВАЗ насмерть сбил велосипедиста
30 июня 2025, 23:57
На Харьковщине пограничники уничтожили блокпост и танк оккупантов
30 июня 2025, 10:30
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
В Дии можно будет пожаловаться на госслужащих
01 июля 2025, 14:59
В Днепре судили мужчину и женщину, которые помогали организовать теракт
01 июля 2025, 14:45
В Днепре разоблачили банду наркоторговцев с прибылью 7 млн грн в месяц
01 июля 2025, 14:40
На Буковине разоблачили схему по ввозу авто под видом помощи для ВСУ
01 июля 2025, 14:29
Морпех, которому приписывали легендарную фразу про российский корабль, уволился из ВСУ
01 июля 2025, 14:26
В Тернопольской области будут судить предпринимателя, который под видом водителей переправлял мужчин за границу
01 июля 2025, 14:19
Киевлянина подозревают в организации незаконного выезда призывников в Молдову за $14 тыс.
01 июля 2025, 14:16
Передавал данные об ВСУ: в Одессе мужчина был осужден после того, как он сам опубликовал в YouTube свое преступление
01 июля 2025, 14:05
Фейковая инвалидность чиновников: сколько решений МСЭК уже отменено
01 июля 2025, 13:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »