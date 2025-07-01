В Харьковской области будут судить чиновников общины, которые присвоили почти 20 млн грн на ремонте дорог

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Будут судить чиновников одной из территориальных общин Харьковщины, завладевших средствами, выделенными на ремонт дорог

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

"В 2023 году заместитель председателя общества заключил 12 договоров на ремонт местных дорог с двумя заранее определенными компаниями. В незаконную деятельность он привлек мобилизованного специалиста, который формально осуществлял технический надзор, хотя фактически находился на военной службе", - говорится в сообщении.

В схему также были привлечены директор частного предприятия, два прораба и уполномоченное лицо по закупкам общества.

Правоохранители установили, что фигуранты завышали объемы работ, манипулировали качеством материалов и подписывали документацию без надлежащей проверки выполнения работ. Из-за этого община потеряла почти 20 млн. грн.

Участникам преступной схемы грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области чиновник организовал схему и присвоил почти 20 млн гривен для ремонта дорог.