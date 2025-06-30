Росіяни вбили мирного жителя Донеччини, є поранені

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Минулої доби окупаційна армія РФ вбила одного жителя Донецької області. Через ворожі обстріли шестеро цивільних зазнали поранень

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За оперативними даними, вчора росіяни вбили мирного мешканця Костянтинівки. Крім того, люди постраждали у Лимані, Покровську, Іванівці та Новотроїцькому.

Загальна кількість жертв РФ на Донеччині (3 293 загиблих і 7 408 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.