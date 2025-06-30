За добу на Сумщині – 3 поранених і десятки обстрілів із дронів, РСЗВ та авіації
Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 29 населених пунктах у 15 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області є поранені мирні жителі.
Так, у Лебединській громаді через атаку БпЛА травмовані 2 цивільні особи. У Середино-Будській громаді через удар дроном типу "FPV" травмовано 1 цивільну особу.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА та РСЗВ.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Конотопській громаді пошкоджено житлові будинки, багатоквартирний будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Лебединській громаді зруйновано адміністративне приміщення, пошкоджено 5 адміністративних будівель, 2 навчальні заклади, 7 багатоквартирних будинків, 12 приватних будинків, господарчу споруду, 2 автомобіля, об’єкт цивільної інфраструктури.
Повітряна тривога в області тривала 13 годин 37 хвилин.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 375 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула людина, зруйновані житлові будинки.