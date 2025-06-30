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30 червня 2025, 09:35

За добу на Сумщині – 3 поранених і десятки обстрілів із дронів, РСЗВ та авіації

30 червня 2025, 09:35
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 29 населених пунктах у 15 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області є поранені мирні жителі.

Так, у Лебединській громаді через атаку БпЛА травмовані 2 цивільні особи. У Середино-Будській громаді через удар дроном типу "FPV" травмовано 1 цивільну особу.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА та РСЗВ.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Конотопській громаді пошкоджено житлові будинки, багатоквартирний будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Лебединській громаді зруйновано адміністративне приміщення, пошкоджено 5 адміністративних будівель, 2 навчальні заклади, 7 багатоквартирних будинків, 12 приватних будинків, господарчу споруду, 2 автомобіля, об’єкт цивільної інфраструктури.

Повітряна тривога в області тривала 13 годин 37 хвилин.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 375 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула людина, зруйновані житлові будинки.

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