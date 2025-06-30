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30 июня 2025, 10:51

Обстрелы Харьковщины: 2 погибших и 8 раненых, среди них – ребенок

30 июня 2025, 10:51
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фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали 6 населенных пунктов Харьковской области, применив широкий арсенал вооружения: авиабомбы, ракеты, дроны и артиллерию

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, погибли 2 гражданских, еще 8 человек получили ранения, среди них 6-летний ребенок.

В поселке Песочин пострадали: мужчины 71, 66 и 35 лет, женщины 69 и 65 лет, а также мальчик 6 лет. В Купянске погиб 50-летний мужчина, 37-летний — ранен.

В селе Ольховатка погиб 60-летний мужчина, ранен 59-летний.

Враг активно применял различные типы вооружения: 64 неуправляемых авиационных ракет, 8 управляемых авиабомб, 13 дронов-камикадзе типа "Шахед", 11 - "Герань-2", 1 - "Молния".

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

  • Харьковский район (Песочин, Дергачи): СТО, жилые дома, автомобили, склады, окна многоэтажки.
  • Купянский район: детсад, квартира, гараж, 8 частных домов.
  • Чугуевский район (Курортное): здание санатория.

Напомним, в ночь на 30 июня российские войска совершили очередную атаку на Харьковскую область с применением ударных беспилотников. Под огнем оказались несколько населенных пунктов региона. Сообщалось о 4 пострадавших.

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