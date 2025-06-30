Обстрелы Харьковщины: 2 погибших и 8 раненых, среди них – ребенок
За прошедшие сутки российские войска атаковали 6 населенных пунктов Харьковской области, применив широкий арсенал вооружения: авиабомбы, ракеты, дроны и артиллерию
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, погибли 2 гражданских, еще 8 человек получили ранения, среди них 6-летний ребенок.
В поселке Песочин пострадали: мужчины 71, 66 и 35 лет, женщины 69 и 65 лет, а также мальчик 6 лет. В Купянске погиб 50-летний мужчина, 37-летний — ранен.
В селе Ольховатка погиб 60-летний мужчина, ранен 59-летний.
Враг активно применял различные типы вооружения: 64 неуправляемых авиационных ракет, 8 управляемых авиабомб, 13 дронов-камикадзе типа "Шахед", 11 - "Герань-2", 1 - "Молния".
Повреждены объекты гражданской инфраструктуры:
- Харьковский район (Песочин, Дергачи): СТО, жилые дома, автомобили, склады, окна многоэтажки.
- Купянский район: детсад, квартира, гараж, 8 частных домов.
- Чугуевский район (Курортное): здание санатория.
Напомним, в ночь на 30 июня российские войска совершили очередную атаку на Харьковскую область с применением ударных беспилотников. Под огнем оказались несколько населенных пунктов региона. Сообщалось о 4 пострадавших.