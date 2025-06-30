На Харьковщине утонул 13-летний ребенок

фото: Нацполиция

Трагический случай на воде произошел вечером 27 июня в селе Новоселовка Харьковского района. Спасатели достали тело подростка из водоема

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

Оказалось, что около 20:50 на реке Ольховатке скрылся 13-летний мальчик. Вечерние результаты не дали. На следующий день водолазы достали тело подростка из воды.

"Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы", - говорится в сообщении.